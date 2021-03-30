Kadınlardan büyük onur: Rol modelimiz Hürriyet

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kısa adı ÇYDD olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi’nin 18’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı. ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez’in tek aday olarak güven tazelediği genel kurulda divan başkanlığını Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, divan kâtipliklerini ise Nerim’an Altun ve Sevil Bulutlar Şen yaptı. Genel kurul sonucunda mevcut başkan Meral Dönmez 4‘üncü dönemine başladı.

HÜRRİYET ROL MODELİMİZ

Pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurula katılan başkan Hürriyet büyük bir mutlulukla karşılandı. Genel kurulun divan başkanlığını yapan Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, başkan Hürriyet’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bir kadın olarak bizi o kadar onurlandırıyor ki, başkanımızı heyecanla takip ediyoruz. Kendisi çok değerli bir kadın önderimiz, rol modelimiz” ifadelerini kullandı.

AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM

ÇYDD Kocaeli Şubesi Kongresi’nde konuşan belediye başkanı Hürriyet ise “Burada aile olarak gördüğüm sizlerle bir arada olmak çok kıymetli. Keşke pandemi olmasa ve çocuklarımızla, gençlerimizle, coşkuyla bir arada olabilsek. İnşallah o günlere de kavuşacağız. Öncelikle sayın başkanımın şahsında değerli yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Çok değerli işlere imza atıyorlar. Gençlerin ve geleceğimizin hayatına, eğitimine önemli katkıları var.

ÜZERİME DÜŞENİ YAPARIM

Bundan önceki tüm çalışmalar ve bundan sonra hayata geçirilecek tüm projeler için şimdiden sizleri kutluyorum. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Yeni gelecek yönetici arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Sizlere layık olmak, hep birlikte sorunları çözmek ve iş üretmek çok kıymetli. Bu anlamda da evim gibi gördüğüm bu dernek için bana düşen ne varsa yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı.