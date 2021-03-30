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30 Mar 2021 - 17:07- Asayiş G: 30 Mar 2021 - 17:09

İzmit'te korkutan kaza! Tramvay motosiklete çarptı

Kocaeli'de tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü, kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.
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Kaza,  İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsüne tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasına savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı motosiklet sürücüsü, tedbir amaçlı  Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
# Kocaeli, İzmit

30 Mar 2021 - 17:07 - Asayiş

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