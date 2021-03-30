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30 Mar 2021 - 17:09- Gündem G: 30 Mar 2021 - 17:11

Bakan Koca’dan lebaleb kongre açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, AKP kongrelerine yönelik tepkiler için ''Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi oluşturmak doğru olmaz." dedi
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Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı. Koca, “Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu” dedi. Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını da açıkladı.

GÜNDEMDE TUTMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK

Eleştiri konusu olan AKP kongresi ile ilgili sorulara da yanıt veren Bakan Koca, “Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi oluşturmak doğru olmaz” dedi.

“BİONTEC AŞISILARINA BİR GÜN SONRA BAŞLANACAK”

Aşılarla iligili merak edilenleri de yanıtlayan Koca, “Türkiye’ye şu ana kadar 2 milyon 800 bin Biontech aşısı geldi. Aşıda seçme şansı olacak. Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı” ifadelerini kullandı.

“TERAVİH NAMAZLARI YASAK OLMAYACAK”

Ramazan tedbirleri ile ilgili de konuşan Koca şunları kaydetti: “Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı”

30 Mar 2021 - 17:09 - Gündem

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