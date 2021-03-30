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30 Mar 2021 - 17:29- Gündem G: 30 Mar 2021 - 17:32

Veteriner Hekimleri açıkladı: Mikroçip taktırmayana ceza

Kedi ve köpeklere derialtı mikroçip takılacak. Uygulama köpeklerde bu yıl başlatılırken, kedi ve gelinciklerde 2022'de başlayacak. Ev hayvanlarını kimliklendirmeyen vatandaşlara idari para cezası uygulanacak. Konuyla ilgili Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı gazetemize bilgi verdi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak amacıyla, sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin kimliklendirilerek elektronik ortam da dâhil olmak üzere kayıtlarının düzenli tutulması amacıyla protokol imzalandı. Sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin 2022 yılından itibaren bireysel olarak mikroçip uygulaması yaptırılacak ve kayıt altına alınması sağlanacak. Konuyla ilgili Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı,” T.B.M.M. gündeminde olan Hayvan Hakları Yasası’nın uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bu Yönetmelik kapsamında ev hayvanlarını kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayan, sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı sahiplerine 5996 sayılı kanun gereğince 1513 TL idari para cezası uygulanacaktır” açıklamalarında bulundu.

“NEDEN GELİNCİKLER

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin kimliklendirilerek mikroçip uygulamasının hayata geçirilmesiyle ilgili,” T.B.M.M. gündeminde olan Hayvan Hakları Yasası’nın uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Neden gelincikler kayıt altına alınmaktadır? Avrupa Birliği mevzuatlarınca hazırlanan bir yönetmeliktir. Ayrıca gelincikler evcil hayvan olarak beslenebilmekte ve eğitilebilmektedirler. Kuduz konakçısı olduğu da unutulmamalıdır. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocaeli Veteriner Hekimleri Odamız arasında da imzalanan protokol kapsamında üyelerimiz ile geniş katılımlı çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

“EN GEÇ 15 GÜN İÇERİSİNDE KAYDEDİLMESİ GEREK”

İmzalanan protokol çerçevesinde kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin ilimiz genelinde bulunan 77 veteriner klinik ve 2 veteriner polikliniğinde hayvanlarını kayıt altına aldırabilirler. Bu uygulama ile birlikte; Yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın il/ilçe müdürlüğüne ya da veteriner klinik/polikliniğine başvuru yapmalıdır. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgilerinin en geç 15 gün içinde kaydedilmesi gerekmektedir.

“60 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPILMASI GEREK”

Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirmelidir. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapmalıdırlar.

“İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK”

Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak, el terminali aracılığı ile okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminali ile okunarak sahibi tespit edilebilecektir. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkların kayıt altına alınması sağlanacaktır. Bu Yönetmelik kapsamında ev hayvanlarını kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayan, sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı sahiplerine 5996 sayılı kanun gereğince 1513 TL idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

# Kocaeli

30 Mar 2021 - 17:29 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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