Genç ASKON’dan Kocaeli Ticaret Odasına ziyaret

Genç ASKON Kocaeli Şube Başkanı Bekir Şengün ve beraberinde Genç ASKON Kocaeli yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Ticaret Odası’na ziyarette bulundu. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Yönetimiyle bir araya gelen genç iş adamları kentimiz için hazırlığını yaptıkları projeleri Kocaeli Ticaret Odasına sundular. Karşılıklı fikir alışverişi yaptıkları toplantıda kentimizde bulunan genç iş adamlarına ve girişimcilere sunabilecekleri imkan ve destekleri konuştular. Genç ASKON Kocaeli Şube Başkanı Bekir Şengün, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı ve beraberindeki yönetimine gençliğe verdikleri değer için teşekkür etti.