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30 Mar 2021 - 20:51- Dünya G: 30 Mar 2021 - 20:53

Koronanın yeni bir mutasyonu tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’de Covid-19’un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği aktarıldı.
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Corona virüsü salgını mutasyona uğramaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık, yeni türün Sağlık Bakanlığına bağlı viroloji laboratuvarı olan Sheba Tıp Merkezi’nde yürütülen yeni bir çalışma ile tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan çalışma ile Şubat 2020’den Ocak 2021'e kadar İsrail'de bulunan tüm Covid-19 mutasyonlarının incelendiğini belirten Bakanlık, yeni mutasyonun ilk olarak geçtiğimiz Temmuz ayında alınan bir numunede tespit edildiğini ve toplam 181 numunede rastlandığını aktardı.

Bakanlık ayrıca, yeni tespit edilen türün daha az bulaşıcı olduğunu ve ağır hastalığa sebebiyet vermediğini belirtti.
# covid-19

30 Mar 2021 - 20:51 - Dünya

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