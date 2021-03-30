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30 Mar 2021 - 20:53- Gündem G: 30 Mar 2021 - 21:00

Yeni vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren bin 376 hastayla birlikte 37 bin 303 yeni vaka tespit edilirken 155 kişi hayatını kaybetti. Dün ise 32 bin 404 yeni vaka tespit edilmişti.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 30 Mart Salı gününün verilerine göre 235 bin 298 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 37 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte semptom gösteren bin 376 hastayla birlikte 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880’e çıktı. Can kaybı da 155 artarak 31 bin 385’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre 19 bin 925 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.6 oldu.

Öte yandan dün bin 998 olan ağır hasta sayısı, bugün 2 bin 54’e yükseldi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana yeni vaka sayısı ilk kez 37 bini aşmış oldu. Türkiye’de en son 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 198 vaka tespit edilerek vaka sayısında rekor artış gözlemlenmişti.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 32 BİNİN ÜSTÜNDE

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Mart verilerine göre semptom gösteren bin 325 hastayla birlikte 32 bin 404 yeni vaka tespit edilmişti. 154 kişi yaşamını yitirirken 18 bin 15 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

# covid-19

30 Mar 2021 - 20:53 - Gündem

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