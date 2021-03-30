Kocaeli'nin haftalık vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasının güncel halini paylaştı. 20-26 Mart tarihlerine ait haritaya göre en yüksek vaka sayısı Samsun, İstanbul ve Yalova’da kaydedildi. Kocaeli'de 13-19 Mart tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı 176,39 olarak kaydedilmişti. Bugün açıklanan rakamlara göre Kocaeli'de vaka artış oranı 262,11 oldu.
İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI
Adana: 86,95
Adıyaman: 199,70
Afyon 70,43
Ağrı: 59,02
Aksaray: 231,44
Amasya: 279,89
Ankara : 184,29
Antalya: 143,86
Ardahan:134,15
Artvin:131,56
Aydın:109,11
Balıkesir: 344,84
Bartın:136,20
Batman: 46,11
Bayburt:161,15
Bilecik : 227,69
Bingöl: 69,56
Bitlis: 37,04
Bolu: 183,61
Burdur : 82,74
Bursa: 159,68
Çanakkale: 348,81
Çankırı: 247,88
Çorum: 232,77
Denizli : 68,40
Diyarbakır: 36,28
Düzce: 123,33
Edirne: 265,84
Elazığ: 117,87
Erzincan: 200,06
Erzurum: 118,95
Eskişehir: 235,25
Gaziantep:134,16
Giresun: 397,57
Gümüşhane: 124,20
Hakkari: 35,65
Hatay: 89,13
Iğdır: 145,05
Isparta: 112,88
İstanbul: 401,62
İzmir: 156,48
Kahramanmaraş: 89,03
Karabük: 106,32
Karaman: 154,95
Kars: 55,80
Kastamonu: 329,19
Kayseri: 260,16
Kırıkkale: 114,46
Kırklareli: 298,28
Kırşehir: 95,87
Kilis: 324,25
Kocaeli: 262,11
Konya: 334,97
Kütahya: 153,12
Malatya: 283,32
Manisa : 82,72
Mardin: 31,24
Mersin: 110,66
Muğla: 112,81
Muş: 33,57
Nevşehir:124,28
Niğde: 140,58
Ordu: 322,96
Osmaniye: 244,10
Rize: 250,03
Sakarya: 181,17
Samsun: 586,84
Siirt: 22,65
Sinop: 354,80
Sivas: 114,33
Şanlıurfa: 28,98
Şırnak: 13,57
Tekirdağ: 273,06
Tokat: 273,47
Trabzon: 278,24
Tunceli: 86,29
Uşak: 38,71
Van: 31,58
Yalova : 400,65
Yozgat : 169,17
Zonguldak: 126,01
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.