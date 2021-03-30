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30 Mar 2021 - 22:54- Gündem G: 30 Mar 2021 - 23:01

Kocaeli'nin haftalık vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasının güncel halini paylaştı. Açıklanan rakamlara göre Kocaeli'de vaka artış oranı 262,11 olarak kaydedildi.
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Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasının güncel halini paylaştı. 20-26 Mart tarihlerine ait haritaya göre en yüksek vaka sayısı Samsun, İstanbul ve Yalova’da kaydedildi. Kocaeli'de 13-19 Mart tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı 176,39 olarak kaydedilmişti. Bugün açıklanan rakamlara göre Kocaeli'de vaka artış oranı 262,11 oldu.

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

Adana: 86,95

Adıyaman: 199,70

Afyon 70,43

Ağrı: 59,02

Aksaray: 231,44

Amasya: 279,89

Ankara : 184,29

Antalya: 143,86

Ardahan:134,15

Artvin:131,56

Aydın:109,11

Balıkesir: 344,84

Bartın:136,20

Batman: 46,11

Bayburt:161,15

Bilecik : 227,69

Bingöl: 69,56

Bitlis: 37,04

Bolu: 183,61

Burdur : 82,74

Bursa: 159,68

Çanakkale: 348,81

Çankırı: 247,88

Çorum: 232,77

Denizli : 68,40

Diyarbakır: 36,28

Düzce: 123,33

Edirne: 265,84

Elazığ: 117,87

Erzincan: 200,06

Erzurum: 118,95

Eskişehir: 235,25

Gaziantep:134,16

Giresun: 397,57

Gümüşhane: 124,20

Hakkari: 35,65

Hatay: 89,13

Iğdır: 145,05

Isparta: 112,88

İstanbul: 401,62

İzmir: 156,48

Kahramanmaraş: 89,03

Karabük: 106,32

Karaman: 154,95

Kars: 55,80

Kastamonu: 329,19

Kayseri: 260,16

Kırıkkale: 114,46

Kırklareli: 298,28

Kırşehir: 95,87

Kilis: 324,25

Kocaeli: 262,11

Konya: 334,97

Kütahya: 153,12

Malatya: 283,32

Manisa : 82,72

Mardin: 31,24

Mersin: 110,66

Muğla: 112,81

Muş: 33,57

Nevşehir:124,28

Niğde: 140,58

Ordu: 322,96

Osmaniye: 244,10

Rize: 250,03

Sakarya: 181,17

Samsun: 586,84

Siirt: 22,65

Sinop: 354,80

Sivas: 114,33

Şanlıurfa: 28,98

Şırnak: 13,57

Tekirdağ: 273,06

Tokat: 273,47

Trabzon: 278,24

Tunceli: 86,29

Uşak: 38,71

Van: 31,58

Yalova : 400,65

Yozgat : 169,17

Zonguldak: 126,01

# Kocaeli, İstanbul

30 Mar 2021 - 22:54 - Gündem

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