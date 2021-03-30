Kocaeli'nin haftalık vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasının güncel halini paylaştı. 20-26 Mart tarihlerine ait haritaya göre en yüksek vaka sayısı Samsun, İstanbul ve Yalova’da kaydedildi. Kocaeli'de 13-19 Mart tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı 176,39 olarak kaydedilmişti. Bugün açıklanan rakamlara göre Kocaeli'de vaka artış oranı 262,11 oldu.

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

Adana: 86,95

Adıyaman: 199,70

Afyon 70,43

Ağrı: 59,02

Aksaray: 231,44

Amasya: 279,89

Ankara : 184,29

Antalya: 143,86

Ardahan:134,15

Artvin:131,56

Aydın:109,11

Balıkesir: 344,84

Bartın:136,20

Batman: 46,11

Bayburt:161,15

Bilecik : 227,69

Bingöl: 69,56

Bitlis: 37,04

Bolu: 183,61

Burdur : 82,74

Bursa: 159,68

Çanakkale: 348,81

Çankırı: 247,88

Çorum: 232,77

Denizli : 68,40

Diyarbakır: 36,28

Düzce: 123,33

Edirne: 265,84

Elazığ: 117,87

Erzincan: 200,06

Erzurum: 118,95

Eskişehir: 235,25

Gaziantep:134,16

Giresun: 397,57

Gümüşhane: 124,20

Hakkari: 35,65

Hatay: 89,13

Iğdır: 145,05

Isparta: 112,88

İstanbul: 401,62

İzmir: 156,48

Kahramanmaraş: 89,03

Karabük: 106,32

Karaman: 154,95

Kars: 55,80

Kastamonu: 329,19

Kayseri: 260,16

Kırıkkale: 114,46

Kırklareli: 298,28

Kırşehir: 95,87

Kilis: 324,25

Kocaeli: 262,11

Konya: 334,97

Kütahya: 153,12

Malatya: 283,32

Manisa : 82,72

Mardin: 31,24

Mersin: 110,66

Muğla: 112,81

Muş: 33,57

Nevşehir:124,28

Niğde: 140,58

Ordu: 322,96

Osmaniye: 244,10

Rize: 250,03

Sakarya: 181,17

Samsun: 586,84

Siirt: 22,65

Sinop: 354,80

Sivas: 114,33

Şanlıurfa: 28,98

Şırnak: 13,57

Tekirdağ: 273,06

Tokat: 273,47

Trabzon: 278,24

Tunceli: 86,29

Uşak: 38,71

Van: 31,58

Yalova : 400,65

Yozgat : 169,17

Zonguldak: 126,01