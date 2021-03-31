Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
31 Mar 2021 - 09:37- Gündem G: 31 Mar 2021 - 09:39

Gebze yüzme havuzunda sona doğru

Gebze Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen spor kompleksindeki yüzme havuzunun kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor
mask

Gebze’ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni sporcuların keşfedileceği yüzme havuzunun çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yüzme havuzunda çatı kaplaması işlerinde son rötuşlar yapılırken iç kısımdaki birçok imalat tamamlandı. Yanındaki spor salonu ile Gebze halkına hizmet verecek olan tesisin kısa süre içinde tamamen bitirilmesi planlanıyor.

BİRÇOK İMALAT TAMAMLANMAK ÜZERE

Çalışma dahilinde havuzun kenet çatı kaplaması büyük oranda tamamlandı. Proje dahilinde kapı ve pencereler takılırken tribün, 3 adet çok amaçlı salonun zemin kaplamaları, giriş saçağı ve çevre imalatlarına devam ediliyor. Ayrıca yapının içerisindeki havuzun seramik kaplamasına da başlandı.

ÜÇ ADET ÇOK AMAÇLI SALON

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı üç adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılıyor.

130 KİŞİLİK TRİBÜN

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak.  Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşaat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.

 

# Kocaeli, eğitim, Gebze, Büyükşehir

31 Mar 2021 - 09:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Genç ASKON’dan Kocaeli Ticaret Odasına ziyaret mask
Genç ASKON’dan Kocaeli Ticaret Odasına ziyaret
MÜSİAD Kocaeli’de görev dağılımı yapıldı mask
MÜSİAD Kocaeli’de görev dağılımı yapıldı
Kadınlardan büyük onur: Rol modelimiz Hürriyet mask
Kadınlardan büyük onur: Rol modelimiz Hürriyet
Kocaeli'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi mask
Kocaeli'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
Brisa’dan gelişim ve mentorluk programı: Startup Pitch Perfect mask
Brisa’dan gelişim ve mentorluk programı: Startup Pitch Perfect
Kadın Girişimciler Merkezi fırçalarla renklendi mask
Kadın Girişimciler Merkezi fırçalarla renklendi
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi mask
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı mask
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı mask
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor mask
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor
Güner Şen evinde ölü bulundu mask
Güner Şen evinde ölü bulundu

GALERİ

Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı mask
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı mask
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak mask
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak
Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL