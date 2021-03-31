İpşiroğlu’nun anısına çocuklar ve ihtiyaç sahipleri sevindirilecek

AKP'de uzun yıllar siyaset yapan ve çevresinde çok sevilen ve geçtiğimiz aylarda Koronavirüs nedeniyle vefat eden merhum Mehmet İpşiroğlu ile Nevin Hanım anısına yakın dostları ihtiyaç sahipleri ve çocuklar için yardım kampanyası düzenledi. AK Parti Kocaeli önceki dönem il başkanlarından Mahmut Civelek kampanya hakkında bilgi verirken, bu organizasyonun aynı zamanda Koronavirüs hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

ÇOK SEVİLİYORDU

AKP'de uzun yıllar siyaset yapan, çevresinde çok sevilen iş insanı Mehmet İpşiroğlu ile eşi Nevin Hanım, geçtiğimiz yılın son günlerinde korona virüse yenik düşüp bir hafta arayla vefat etmişti. AK Parti Kocaeli önceki dönem İl Başkanlarından ve aynı zamanda ilimizin sosyal yardımlaşma alanında en etkin sivil toplum kuruluşlarından olan Ay Işığı Derneği Kurucu Başkanı Mahmut Civelek’in öncülüğündeki yakın dostları İpşiroğlu adına çocukları ve ihtiyaç sahiplerini sevindirecek bir kampanya düzenledi. Kampanya için özel bir davet ve organizasyon yapmadıklarını ama haberi duyan pekçok kişinin bu oluşumda yer almak istediğini belirten Civelek şunları söyledi:

İPŞİROĞLU UNUTULMADI

“Herkesin hayatında yeri dolmayacak, özel dostları vardır. Mehmet Ağabey de bizim için öyle bir dost ve yol arkadaşımızdı. Mehmet Ağabey, eşi Nevin Hanım’ı çok severdi. Eşini hayatta tutmak için yaklaşık 10 yıl önce bir böbreğini kendisine vermişti. Koronavirüse yakalandıklarında da ‘-Allah bize bir birimizin acısını göstermesin’ diye dua ederlerdi. Biz elbette ki bilemeyiz ama duaları kabul olmuş olacak ki, bu dünyadan ebedi aleme birlikte göç ettiler. Onları unutmak, anılarını silip atmak mümkün değil. Bu nedenle yakın arkadaşları olarak ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımında bulunup, Mehmet Ağabey ve eşi Nevin Hanım için hayır dualarını almak istedik.”

KORONAVİRÜSE DİKKAT ÇEKTİ

“En çok çocuklarımızı sevindirmek, yüzlerini güldürmek istedik. Bu nedenle onlara da bazı hediyeler hazırladık. Özel bir davet ya da duyuru yapmadık ama Mehmet Ağabey’in ne kadar çok sevildiğini bu organizasyon sırasında bir kez daha gördük. Duyan herkesin çorbada tuzumuz olsun misali kampanyaya desteği bizleri duygulandırdı. Bu vesile ile Koronavirüs salgınına karşı bir farkındalık da oluşturmak istiyoruz. Lütfen daha dikkatli ve hassas olalım. Sevdiklerimizi ve kendimizi bu illetten koruyalım. Önümüz Ramazan Ayı. Ramazan Ayını da ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için bir fırsata dönüştürelim, çevremize yardım edip, hayır dua almaya çalışalım”.