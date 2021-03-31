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31 Mar 2021 - 09:41- Siyaset G: 31 Mar 2021 - 09:42

Gelecek kurmaylarından Derince’ye çıkarma

Gelecek Partisi A takımı Derince İlçe Teşkilatının haftalık olağan toplantısına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Toplantıda partiye katılım sağlamak isteyen yaklaşık 100 kişilik gurubun sözcüsüyle de görüşme yapıldı.
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Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir,  Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, il yönetim kurulu üyesi Çiğdem Cengiz ile birlikte Derince ilçe teşkilatının haftalık olağan toplantısına katıldılar. İlçe Başkanı Ümit Yıldız’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya bir siyasi partiden kopma aşamasında olan yaklaşık yüz kişilik gurubun temsilcisi de hazır bulundu. Parti ve katılım süreci hakkında bilgi alan sözcü istişareler sonrasında Gelecek Partisi’ne katılım arzusunda olduklarını ifade etti. İlçe başkan yardımcısı Aysun Uzun’un hediye takdim ettiği Gelecek Partisi kurmayları son derece verimli geçen toplantıdan memnuniyet duyduklarını söylediler. Her hafta bir ilçenin yönetim kurulu toplantısına katıldığını hatırlatan il başkanı Ömer Faruk Başaran da eşzamanlı gerçekleştirilmesi planlanan toplantıların aksamadan devam ettiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, teşkilatın dinamizminin olası erken seçim için umutlarını ve beklentilerini artırdığını vurguladı.
# Kocaeli, Derince

31 Mar 2021 - 09:41 - Siyaset

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