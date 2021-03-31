Şehir Hastanesi'ne giden tramvay yolu ihalesi iptal!

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın özel haberine göre, yargıya taşınan ihale sürecindeki usulsüzlükler tek tek tespit edildi. İhalenin doğal afet gibi durumlarda kullanılan Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre pazarlık usulü yapılmasını hukuka uygun bulmayan Ankara 3. İdare Mahkemesi ihale sürecinde ‘kamu yararı’ göz önünde bulundurularak hareket edilmediğini tespit etti ve ihaleyi iptal etti. Kısa süre önce tekrar gündeme gelen Metin Güneş ise “İnşaat işlerini bıraktım” demişti.

Ulaştırma ve Alt-yapı Bakanlığı tarafından 17 Eylül 2020 tarihinde 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin yaklaşık maliyeti 323 milyon 491 bin 722 lira, işin süresi ise 730 gündü.

284 MİLYON LİRALIK İHALE

Söz konusu ihaleye 4 istekli davet edildi. İhaleyi EZE İnşaat Anonim Şirketi 284 milyon lira bedelle kazandı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş görünüyor. Yine kayıtlara göre şirketin adresi de MET - GÜN şirketinin de yer aldığı Maslak’taki METGÜN plazasında.

İHALE DAVALIK OLDU

Güneş Asfalt Ticaret ve Sanayi Şirketi Körfez Şubesi çeşitli nedenlerle ihalenin iptali istemiyle dava açtı. Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davaya savunma veren bakanlık yapım tekniği yönüyle işin özel beceri gerektirdiğini ve en avantajlı teklif sahibi firma ile 30 Ekim 2020 tarihinde sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapıldığını ifade etti.

‘YETKİN SINIRSIZ DEĞİL’

Mahkemenin ihale sürecine ilişkin yaptığı çarpıcı tespitler özetle şöyle:

İhalede pazarlık usulünün uygulanabilmesi için işin bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Söz konusu ihalenin ise süresi 730 gün. Yani işin süresi pazarlık maddesinin şartlarına uymuyor. Mahkeme bu süreyi göz önünde bulundurarak ihalenin pazarlık usulü ile yapılmasında hukuka uyarlılık bulmadı.

Mahkeme dava sürecinde ihaleye davet edilen firmaların hangi hususlarda yeterliliği sağladığını da sordu ve tüm belgeleri istedi ancak mahkemeye sadece davetli firmaların listesi gönderildi. Firmaların hangi hususlarda yeterlilik sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmedi. Mahkeme kararında bakanlığa pazarlık ihalelerine davet edilecekleri belirleme konusunda idarelerin sınırsız takdir yetkisinin olmadığını ve bu yetkinin kamu yararı doğrultusunda kullanılması gerektiğini anımsattı. Ayrıca mahkeme firmaların yeterliliğine ilişkin bir bilgi ve belge sunulmaması sonucu “kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı ile herhangi bir yeterlilik kriteri saptanmadan firmaların ihaleye davet edildiği” sonucuna vardı.

‘DENEYİM BELGESİ YOK’

Kararda yer alan bir başka çarpıcı detay ise Eze İnşaat Anonim şirketinin yeterlilik bilgileri incelemesinde ortaya çıktı. Kayıtlarda şirket iş deneyim belgesinin İBB Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nün Asfalt Kaplama yapılması işinden ibaret olduğu tespit edildi. Mahkeme bu duruma ilişkin “tramvay hattı yapım işi ve benzeri iş kapsamında bulunan işlerle ilgili iş deneyim belgesinin bulunmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İHALEYİ MAHKEME İPTAL ETTİ

Sonuç olarak mahkeme “ihaleye davet edilen firmaların yeterlilik kriterlerini sağlamadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda hareket edilmediği, ihaleye davet edilen firmaların iş deneyim belgelerinin iş tanımına uymadığı ve yeterli olmadığı, dava konusu ihalede hukuka uyarlık bulunmadığı’’ sonucuna vardı. İhalenin pazarlık usulü ile yapılmasını da hukuksuz bulan mahkeme ihaleyi 29 Aralık 2020 tarihinde oybirliğiyle iptal etti.

İBB İLE GÜNEŞ ARASINDAKİ DAVA SÜRÜYOR

AKP döneminde İBB’den milyarlarca liralık inşaat ve asfalt ihalesi aldığı basına yansıyan Metin Güneş, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından metro yapımı için yurtdışından bulduğu 565 milyon liralık krediye haciz kararı aldırmıştı. Parasına el konulan İBB, Güneş’le mahkemelik oldu; açılan dava da halen sürüyor.