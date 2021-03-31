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31 Mar 2021 - 14:19- Asayiş G: 31 Mar 2021 - 14:22

İki TIR kafa kafaya çarpıştı

Başiskele’de iki TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu yol trafiğe kapandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Edinilen bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Başiskele Kullar Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 EB 087 plakalı TIR ile yine sürücüsü öğrenilemeyen 34 DFY 847 TIR kafa kafaya çarpıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yapılan çalışmalar sonucunda TIR’ların yoldan çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

31 Mar 2021 - 14:19 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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