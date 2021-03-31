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31 Mar 2021 - 14:36- Gündem G: 31 Mar 2021 - 14:48

2 çocuk babası koronaya yenildi

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 2 çocuk babası Muzaffer Alpay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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İzmit Çukurbağ Mahallesi İlyas Özgen Soka’ta ikamet eden, tersane emeklisi, 2 çocuk babası Muzaffer Alpay (61) Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Alpay’ın cenazesi Kent Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# İzmit, koronavirüs

31 Mar 2021 - 14:36 - Gündem

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