31 Mar 2021 - 14:36- Gündem

2 çocuk babası koronaya yenildi

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 2 çocuk babası Muzaffer Alpay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti