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01 Nis 2021 - 08:45- Spor G: 31 Mar 2021 - 15:14

Maraş’ta kritik viraj

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor sezonun 29. maçında Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşılaşıyor. 12 Şubat Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Benhur, Furkan ve İrfan kritik mücadelede forma giyemeyecek

KREDİSİNİ ARTIRMAK İSTİYOR

Amedspor yenilgisi ile sarsılan Kocaelispor yeni bir seri başlangıcı için Kahramanmaraş’a salı günü gitti. Kocaelispor’un eski futbolcuları Hakan Demirci ile Talha Mayhoş’un formasını giydiği Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelecek olan Yeşil Siyahlılar zorlu Erzincan ve Hekimoğlu maçları öncesi 3 puanla dönüp moral depolamak istiyor. Bugün saat 15.00’te başlayacak olan mücadelede, hazır olmayan İrfan ile karantina süreci devam eden Benhur ve Furkan takımdaki yerini alamayacak. Musa Nizam ve Taha Batuhan ise kart sınırında yer alıyor.

TAHMİNİ 11

Kadroda değişiklikler yapması beklenen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın kalede Bayram, savunmada Semih, Numan, Musa Nizam, Gökhan, önlerinde Mesut ve Murat Cem, sağda Bahattin, solda Batuhan Er, forvete yakın bölgede Burak Süleyman, ileride ise Tahir on birini sahaya sürmesi bekleniyor. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı’ndaki maçı İzmir’den Davut Dakul Çelik yönetecek. Maç saatinde yağış bekleniyor. İki takım arasında İzmit’teki ilk maçı Kocaelispor 3-0 kazanmıştı.

SON 8 MAÇTA 1 KEZ KAZANDILAR

Son 8 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Kahramanmaraş ekibi bu sezon topladığı 31 puanın 20’sini sahasında elde etti. 14 iç saha maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 de yenilgi elde eden kırmızı beyazlılar sahasında 19 gol attı,  19 da gol yedi. Kocaelispor ise 14 deplasman maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 de yenilgi sonrası 25 puan topladı. Deplasman maçlarında 19 gol atan yeşil siyahlılar filelerinden 14 de top çıkardı.

 6’ŞAR PUANLIK MAÇLAR

Perşembe mesaisinde Play-Off hattını yakından ilgilendiren maçlar da oynanacak.İkinci sıradaki Hekimoğlu ile namağlup lider ve 1. Lig için gün sayan Manisa FK kozlarını Trabzon’da paylaşacak. Kocaelispor galibiyeti ile kendisini potaya atan Amed, ikinci yarının etkili takımlarından Afyon’u konuk edecek. Sarıyer zorlu Şanlıurfa çıkacak, Erzincan ile Çorum altı puanlık maçta galibiyet arayacak. 

# İzmit

01 Nis 2021 - 08:45 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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