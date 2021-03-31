Yürüyüş Yolu’na en düşük teklif Simge Mat’tan

Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan, Yürüyüş Yolu’nu yeni baştan oluşturacak olan projenin ihalesi bugün büyükşehir encümeninde gerçekleştirildi. İhalenin komisyon başkanlığını İnşaat Mühendisi Ercan Özkan yaparken üyeliklerini İnşaat Mühendisi Abdulragıp Yılmaz, Elektrik Yüksek Mühendisi Mahmut Gürhan Erdoğdu, Elektrik Teknikeri Fatih Şener ve Mali Üye Ömer Faruk Asiltürk yaptı.

AMAÇ KAMUSAL ALANI ARTIRMAK

8 ayda tamamlanması planlanan, Hürriyet Caddesi’nin araç trafiğine kapatılacağı projenin amacının Yürüyüş Yolu’nda yayalara daha fazla kamusal alan yaratmak olduğu duyurulurken Merkez Bankası’ndan Eren Cami’ye kadar olan alanı kapsayan projenin yapım aşamasında Fevziye Camii, Yeni Cuma Camii ve Meslek Lisesi’nin önünü kapsayan 3 ana ve 3 alt odak olarak 3 odak oluşturulacak. Proje, esnafı mağdur etmeden tamamlanacağı belirtilirken, Cumhuriyet Caddesi’nden trafik akışı sağlanacak. Aynı yolda ambulans ve itfaiyenin geçiş güzergahı ile yük indirme-bindirme için düzenlemede yapılacak.

54 MİLYON TEKLİF

Dört firmanın katıldığı ihalede en düşük teklifi, Bursa firması olan Simge Mat Madencilik A.Ş. tarafından 40 Milyon 918 bin 173,33 kuruş olarak verildi. İlke Yapı İnş. 54 milyon 997 185, 50 kuruş, Kozlu İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 41 Milyon 639 bin 439,24 kuruş, ortak teklif olarak Karacayol Madencilik ve Uğurkar Yapı Madencilik ise 46 milyon 228 bin 16,16 kuruş teklif verdi.

EN DÜŞÜK TEKLİF SİMGE MAT’TAN

İhalenin ikinci turunda ilk oturuma katılan ve teklifleri yeterli bulunan 3 istekli ikinci tekliflerini sundu. Muhammen bedeli 39 milyon 761 bin 107,69 kuruş olan ihalede en düşük teklifi 38 milyon 824 bin 277,65 kuruş ile Simge Mat Madencilik A.Ş. verdi. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirip on beş gün içinde ihalenin kazanını açıklayacak.

İKİNCİ OTURUM TEKLİFLERİ:

Bu kapsamda İstanbul firmaları olan Karacayol Madencilik ve Uğurkar Yapı Madencilik’in ortak teklifi 39 milyon 629 bin 485 TL, Kozlu İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (İstanbul) 38 milyon 829 bin 830,64 kuruş teklif sundu. Simge Mat Madencilik A.Ş. ( Kocaeli) ise 38 milyon 824 Bin 277,65 kuruş teklif sundu. İhaleye ilk oturumda 54 Milyon 997 185, 50 kuruş teklif veren İlke Yapı İnşaat ikinci oturuma katılmadı.