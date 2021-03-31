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31 Mar 2021 - 16:33- Gündem G: 31 Mar 2021 - 16:38

AKP kongresinden sonra İstanbul İl Başkanlığı’nda 37 kişide virüs çıktı

AKP büyük kongresi sonrası İstanbul İl Başkanlığı’nda 37 kişinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından CHP’li Ali Mahir Başarır “Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim” ifadelerini kullanarak Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarına göndermede bulundu.
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Korona virüs salgınına rağmen AKP kongrelerinin büyük kalabalıkların katılımıyla yapılması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Son olarak Ankara’da düzenlenen AKP 7. Olağan Büyük Kongresinde hem kongre salonun içi hem de salonun önünde toplanan büyük kalabalık adeta kaçınılmazın ilanı bir görüntü verdi.

Sosyal mesafenin dikkate alınmadı kalabalıkların ardından, önce Türkiye haritası tamamen kırmızıya boyandı daha sonra da Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona yasaklarının tekrar uygulamaya konulduğunu açıkladı.

AKP TEŞKİLATLARINDA KORONA ÇIKTI

Öte yandan kongreye katılan AKP İstanbul İl teşkilatında 37 kişide korona virüs çıktı. 'Coronavirus Report' adlı sosyal medya hesabının paylaşımda bulunduğu bir haberi kendi hesabında da paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarır "ÖZEL: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 37 kişinin korona virüs test sonucu pozitif." şeklinde atılan tweeti kendi hesabından “Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim.” şeklinde not düşerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamalarına göndermede bulundu.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ

Koca ise konuya ilişkin "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

# İstanbul

31 Mar 2021 - 16:33 - Gündem

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