İzmit'te kurulan pazarların günü değişti

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararlar doğrultusunda cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesinden dolayı semt pazarlarının günleri değiştirildi. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre cumartesi günleri kurulan Doğu Kışla Pazarı’nın Salı gününe, Yuvam Akarca Pazarı’nın Cuma gününe alındığı, Pazar günleri kurulan Yahya Kaptan ve Kozluk Pazarı’nın ise pazartesi günü kurulacağı belirtildi. Yapılacak yeni düzenlemede vatandaşların mağdur olmadan alışverişlerini yapabilecekleri, zabıta müdürlüğü ekiplerinin de pazarlardaki çalışmalarına devam edecekleri vurgulandı.