İzmit Belediyesinden Gögerçin Ailesi’ne yardım eli

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm bulmaya devam eden İzmit Belediyesi, zor günler geçiren Behice Gögerçin ve ailesine de yardım eli uzattı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan iki çocuk annesi Behice Gögerçin, eşi ile birlikte geçimlerini engelli maaşları ile sağlıyordu. Kendilerine ulaşan başvurusu sonrası harekete geçen İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ailenin evine giderek gözlemlerde bulundu ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.
TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAŞANACAK
Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak’ta yer alan evde yapılan incelemeler sonrası İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Behice Gögerçin ve ailesine 12 ay boyunca düzenli gıda ve giyim desteği verme kararı aldı. Bunun yanında aileye talep ettikleri halıyı temin etti. Ayrıca bakıma ihtiyacı olan aile için İzmit Belediyesi’nin evde bakım birimi de bilgilendirildi. Evde bakım hizmeti veren ekipler, düzenli olarak Behice Gögerçin’i ziyaret ederek ailenin ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.