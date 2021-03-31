İzmit Belediyesinden Gögerçin Ailesi’ne yardım eli

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm bulmaya devam eden İzmit Belediyesi, zor günler geçiren Behice Gögerçin ve ailesine de yardım eli uzattı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan iki çocuk annesi Behice Gögerçin, eşi ile birlikte geçimlerini engelli maaşları ile sağlıyordu. Kendilerine ulaşan başvurusu sonrası harekete geçen İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ailenin evine giderek gözlemlerde bulundu ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAŞANACAK

Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak’ta yer alan evde yapılan incelemeler sonrası İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Behice Gögerçin ve ailesine 12 ay boyunca düzenli gıda ve giyim desteği verme kararı aldı. Bunun yanında aileye talep ettikleri halıyı temin etti. Ayrıca bakıma ihtiyacı olan aile için İzmit Belediyesi’nin evde bakım birimi de bilgilendirildi. Evde bakım hizmeti veren ekipler, düzenli olarak Behice Gögerçin’i ziyaret ederek ailenin ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak.