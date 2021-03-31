Şanlıurfa’da vatani görevini yaparken 2 ay önce mayına basarak yaralanan Semih Kayabay, Ankara GATA’da tamamlanan tedavi sonrası taburcu olarak Başiskele’deki baba ocağına geri döndü. Gazi Semih Karabay’ı evine konuk olan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
31 Mar 2021 - 16:50- Gündem Güncelleme: 31 Mar 2021 - 16:51
Mayına basarak yaralanan gaziye geçmiş olsun ziyareti
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Şanlıurfa’da terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayına basarak yaralanan gazi Semih Karabay’ı evinde ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.