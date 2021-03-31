Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
31 Mar 2021 - 16:51- Spor G: 31 Mar 2021 - 16:53

Derinceli çocuklar Fatsa’yı yıktı: 0-2
mask

Misli.com 3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor, dün Fatsa deplasmanında net bir galibiyet aldı. Goller penaltıdan Mehmet ve Tayfur Emre’den geldi, Play-Off iddiası sürdü

İLK YARI 1-0 BİTTİ…TAYFUR OYUNA GİRDİ, GÜLÜNÜ ATTI…

Zorlu Fatsa deplasmanında, kendi gibi Play-Off iddiasında bulunan Fatsa Belediyespor’a konuk olan Derince ekibi, maçın 42.dakikasında Mehmet Tosun’un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da baskılı oyunununu devaml ettiren Derince kalesine kapanmadı ve 78.dakikada 2.golünü 67. dakikada oyuna giren Tayfur Emre ile buldu. Belediye Derince, 8 Nisan Perşembe günü Edirnespor’u konuk edecek.
# Derince

31 Mar 2021 - 16:51 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca, 20 dakika daha dayanamadı: 1-0 mask
Darıca, 20 dakika daha dayanamadı: 1-0
Derinceli çocuklar Fatsa’yı yıktı: 0-2 mask
Derinceli çocuklar Fatsa’yı yıktı: 0-2
Özcan Özalgın Kompleksi tekrar hizmete açılıyor mask
Özcan Özalgın Kompleksi tekrar hizmete açılıyor
Dev havuzda sona doğru mask
Dev havuzda sona doğru
Karatecilerimiz Yalova’da mask
Karatecilerimiz Yalova’da
Aydın Pir, Doğantepe’ye veda etti mask
Aydın Pir, Doğantepe’ye veda etti
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi mask
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı mask
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı mask
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor mask
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor
Güner Şen evinde ölü bulundu mask
Güner Şen evinde ölü bulundu

GALERİ

Palet fabrikasında yangın çıktı mask
Palet fabrikasında yangın çıktı
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı mask
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı mask
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak mask
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL