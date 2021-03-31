Derinceli çocuklar Fatsa’yı yıktı: 0-2

Misli.com 3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor, dün Fatsa deplasmanında net bir galibiyet aldı. Goller penaltıdan Mehmet ve Tayfur Emre’den geldi, Play-Off iddiası sürdü

İLK YARI 1-0 BİTTİ…TAYFUR OYUNA GİRDİ, GÜLÜNÜ ATTI…

Zorlu Fatsa deplasmanında, kendi gibi Play-Off iddiasında bulunan Fatsa Belediyespor’a konuk olan Derince ekibi, maçın 42.dakikasında Mehmet Tosun’un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da baskılı oyunununu devaml ettiren Derince kalesine kapanmadı ve 78.dakikada 2.golünü 67. dakikada oyuna giren Tayfur Emre ile buldu. Belediye Derince, 8 Nisan Perşembe günü Edirnespor’u konuk edecek.