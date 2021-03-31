Derinceli çocuklar Fatsa’yı yıktı: 0-2

Misli.com 3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor, dün Fatsa deplasmanında net bir galibiyet aldı. Goller penaltıdan Mehmet ve Tayfur Emre’den geldi, Play-Off iddiası sürdü
İLK YARI 1-0 BİTTİ…TAYFUR OYUNA GİRDİ, GÜLÜNÜ ATTI…
Zorlu Fatsa deplasmanında, kendi gibi Play-Off iddiasında bulunan Fatsa Belediyespor’a konuk olan Derince ekibi, maçın 42.dakikasında Mehmet Tosun’un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da baskılı oyunununu devaml ettiren Derince kalesine kapanmadı ve 78.dakikada 2.golünü 67. dakikada oyuna giren Tayfur Emre ile buldu. Belediye Derince, 8 Nisan Perşembe günü Edirnespor’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.