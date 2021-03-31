Darıca, 20 dakika daha dayanamadı: 1-0

Misli.com 3.lig 2.Grup temsilcimiz Darıca, şampiyonluk dayı Nazilli’ye konuk oldu. 69. dakikada yediği golle puansız döndü
BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDI
Transfer yasaklısı olmasına rağmen genç futbolcularıyla ayakta alkışlanan Darıca, dün Nazilli’yi de zorladı ama puan alamadı. Şampiyonluğa oynayan rakibi karşısında ezilmeyen Sarı Yeşilliler, 69.dakikada Muhammet Ali’nin ayağından yediği golle sahadan mağlup ayrıldı. Bu hafta maçı olmayan Darıca, 14 Mart’ta Yozgat 1959’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.