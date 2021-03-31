Darıca, 20 dakika daha dayanamadı: 1-0

Misli.com 3.lig 2.Grup temsilcimiz Darıca, şampiyonluk dayı Nazilli’ye konuk oldu. 69. dakikada yediği golle puansız döndü

BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDI

Transfer yasaklısı olmasına rağmen genç futbolcularıyla ayakta alkışlanan Darıca, dün Nazilli’yi de zorladı ama puan alamadı. Şampiyonluğa oynayan rakibi karşısında ezilmeyen Sarı Yeşilliler, 69.dakikada Muhammet Ali’nin ayağından yediği golle sahadan mağlup ayrıldı. Bu hafta maçı olmayan Darıca, 14 Mart’ta Yozgat 1959’u konuk edecek.