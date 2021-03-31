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31 Mar 2021 - 20:30- Gündem G: 31 Mar 2021 - 17:01

Esnaf oda ve dernekleri dert küpüne döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni yasaklar ve alınacak tedbirlerle ilgili gazetemize konuşan esnaf odaları ve dernekler adeta dert küpüne döndü

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ‘kırmızı’ kategorideki illerde cumartesi günü sokağa çıkma yasağının geri geldiğini duyurdu. Bu kapsamda turuncudan kırmızı kategoriye geçen Kocaeli’de cumartesi yasakları geri döndü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde Ramazan ayı boyunca da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Kafe ve restoranlar ise Ramazan ayı boyunca kapatılarak sadece paket servis yapacak. Gazetemiz olarak konuyla ilgili esnaf odaları başkanları ve dernek başkanlarından görüş aldık.

“PANDEMİNİN HAMALI OLDUK”

Kocaeli Kafe ve Restoran İşletmecileri Derneği (KOKRİD) Başkanı Yaşar Aktaş, “Pandeminin hamalı olduk gelen vuruyor, giden vuruyor. Kongreler toplantılar tam hız devam ederken bizler günah keçisi olduk. Oysaki son kongrede Covid olan siyasiler ve o ortamda olan herkes şu anda temaslı. Hiçbir tutanakta kafe restoranlarda Covid oldum diyen yok. Ramazan, iftar ve sahuru da yok sayanlar şimdi bizi tamamen bitirmeyi, pandemiyi bahane ederek gerçekleştirmek istiyorlar. Gerek çalışanlarımız gerekse bizler tamamen yok hükmünde sayılmaktayız. Yapılacak yardım devede kulak. Sigorta primi ödeyince insanların karnı doymuyor. Ama unutulmamalıdır ki bize yapılan bu haksızlıkları unutmayacağız. Bunu bize reva görenler hak ettiklerini alacaklardır” dedi.

“YÜZDE YÜZ BOYUTUNDA ETKİLENDİ”

Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Yeni getirilen yasaklar bizi yüzde 100 boyutunda etkiledi. Ramazan’da en azından iş yerlerimizin açılmasını bekliyorduk. İftardan sonra insanlar çay içmeye çıkabilirdi. Bizim paket servis yapma gibi bir imkanımız yok. Lokantalar bu şekilde geçinebilir ama çay ocakları maalesef geçinemez. Belediyelerimizden konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Tekrar esnafa destek kartları uzatılabilir” dedi.

“EMİR YUKARIDAN GELDİ”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Ramazan’da zaten çoğu esnafımız kapalı oluyor, onun için etkisi olmayacaktır. Daha öncesinde zaten pandemi bizi etkileyeceği kadar etkiledi. Tekrar bir ay dişimizi sıkacağız. Virüs çok arttı. Önemli olan halkımızın sağlığı. Bu yukarıdan gelen bir emir, bizi etkilese de kurallara uymak zorundayız. Bizim beklentimiz tekrar esnafa, işçilere verilen desteklerin bu süreçte de devam etmesi. Aylık 1000 lira yine bir yaraya merhem olur. Onunla ilgili daha bize bir bilgi gelmedi ama gelecektir” dedi.

 

# Kocaeli, yardım, destek

31 Mar 2021 - 20:30 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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