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31 Mar 2021 - 17:08- Gündem G: 31 Mar 2021 - 17:13

Irak'ta çalıştığı inşaattan düşüp ölen işçi toprağa verildi

Körfez'den gittiği Irak'ta çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek ölen Bayram Dursun'un (39) cenazesi, Türkiye'ye getirilerek toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı
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Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Bayram Dursun, yaklaşık 5 ay önce çalışmak için Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Burada bir inşaatta çalışan Dursun, 5 gün önce tuttuğu borunun kopması sonucu 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberini alıp Irak'a giden Dursun'un ailesi, cenazeyi teslim alarak Türkiye'ye döndü.

Bayram Dursun'un cenazesi, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

IRAK'TA DOKTORLARIN İLGİLENMEDİĞİ İDDİASI

Bayram Dursun'un Irak'ta inşaatın 3'üncü katından düştükten sonra arkadaşları tarafından bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü, buradaki doktorların sadece kolunda kırık olduğunu söylediği, kolunun alçıya alındıktan sonra geri gönderdiği öne sürüldü. Hastaneden işçi barakalarına dönen Bayram Dursun'un, iç kanama geçirerek yaklaşık 2 saat sonra fenalaştığı ve arkadaşları yeniden hastaneye götürmeye çalışırken yolda hayatını kaybettiği iddia edildi. Bayram Dursun'un ailesi, iddiaları araştıracaklarını söyledi.
# Körfez

31 Mar 2021 - 17:08 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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