Mamik görevini Keleş’e devretti

Kocaeli Müteahhitler Birliği 3. olağan kongresi KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda geçtiğimiz gün 97 üyesi bulunan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. 218 yılının Mart ayında göreve gelen Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, yönetimde bulunan tek aday olarak gelen Oğuzhan Keleş’e görevini devretti. Divan Başkanı Mehmet Orhan görevini üstlenirken Divan Üyeleri Abdullah Binbay, Selim Aşar oldu.

YOĞUN KATILIM

KOTO Burhan Kasım Meclis Salonunda gerçekleşen seçimlere Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, AK Parti İzmit İlçe eski Başkanı ve Büyükşehir Koordinatörü Hasan Ayaz, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, Kent Konseyi Başkanı Genel Sekreteri Gültekin Görüm yer aldı.

“ÖNEMLİ PAYIMIZ VAR”

Kocaeli Müteahhitler Birliği Eski Başkanı Faruk Mamik, “2014 yılında Metin Alan öncülüğünde Metin kurucu olduğu birlikte başkanlıkta bulundum. 3 yıl boyunca Zekai başkandan aldığımız bayrağı taşıdık. Beklentiyi karşılamak için ciddi çalışmalar yaptık. Kentsel dönüşüm için çözüm yollarını gerekli yerlerle istişare ettik. Sadece birliğimize üye olan müteahhit çıkarları için değil vatandaşlar için de çalışmalar yaptık. Bakanlık nezdinde çözülmesi gereken olaylar ile ilgili Türkiye Müteahhitler Birliği ile çalışmalar yaptık. Müteahhitlik sektörü içinde bizim önemli bir payımız var. Fahiş fiyatlar hakkında başvurularda bulunduk. Deprem konusunu gündemde tutmak için gerekli çalışmaları yaptık. Virüs salgını sebebiyle çalışmalarımızı azaltmak zorunda kaldık. Başkanlık döneminin en acısı olayı yönetim kurulumuzda olan Köksal Söğüt arkadaşımızı kaybettik. Bu zor dönemde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“TÜRK MÜTEAHHİTLERİ DÜNYADA TANILIR”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler,”Bu güzel günde bir aradayız. Biz iş birliği güç birliği dedik. Başkanımızla yola çıktık. Bu sektör şuanda zor bir durumda. Sektörü canlandırmak için kentsel dönüşüm bir fırsat. Bu süreci iş birliği ve güç birliğiyle götürmeliyiz. Odalar her zaman iş birliğinin düşüncesinde. Kocaeli’nde bu sektörün gelişmesini istiyoruz. Yerel yöneticilere çok iş düşüyor. Bugün İstanbul’la Ankaray’la sağlık turiziminde yarışabiliriz. Artık biz büyükşehir statüsündeyiz. Gebze’de 75 mahallemiz var. Ekolojik dengesi bozulmuş köylerde tarlalarımız var. Yeni mahalleler kuralım. Özel mahalleler yapalım. Gelecek sizin diyorum. Türk Müteahhitleri dünyada kendilerini tanıtmıştır diyorum” ifadelerini kullandı.

“ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,”Kendi alanında bu sektörde kendini ispatlamış başkanlarımız görev aldı. Şimdi de Oğuzhan Bey’e inanıyorum ki bayrağı daha da yukarıya çekecek. İnsanların can ve mal güvenliğiyle doğrudan olan bu meslek. Maalesef 60’lı yıllarda yapılarımız, şehirlerimiz çokta istediğimiz gibi olmadı. Gecekondulaşmadan bu yıllara geliyoruz. Kaçak, ruhsatsız yapılar vardı. Artık bunların konuşulmadığı bir dönemdeyiz. 99 depreminde çok büyük dersler aldık. Depremden sonra yapı denetim kanunu ile birlikte yapılarımızın daha sağlam olduğunu gördük. Bizim yapı anlamında atmamız gereken en önemli adım kentsel dönüşüm. Bu anlamda Kocaeli’de çok önemli adımlar ve çalışmalar başladı. TOKİ şuan 1300 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi hazırlıyor. Kentleri güzelleştirmek bizlerin elinde. Müteahhitler Birliği’nin böylesine bir görevi var. Vatandaşlarımızı riskli binalardan kurturacağız. Bunun için kentsel dönüşümün önündeki engelleri hep beraber kaldıracağız” dedi.

“SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALAR”

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş,” Malum pandemi koşullarında sınırlı şartlarla kongremizi gerçekleştirdik. Sektörümüz oluşturduğu katma değer ve yüksek istihdam, kur dalgalanmaları faiz oranları gibi bu değişimler sektörün maliyet üretim satış ve pazarlama, finansal istihdam sağlanması sektör yatırımlarına hız verecek. Yaşanan sorunlara ortak akılla çözüm bulunması ve etkin iletişim sağlanması için kurumsal yapılara ihtiyaç duyulmakta. Kıymetli yönetim kurulu ve paydaşlarımız arasında kurduğumuz komisyon ile geçmiş dönem başkanlarımızı ziyaret ederek kendilerinin görüşlerini dinledik. Bu doğrultuda Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak kentsel dönüşüm için sonuç odaklı çalışmayı hedefliyoruz. Afet riski çalışmaları yaparak kentsel yapı yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Elimizden gelen gayreti vereceğimizin sözünü veriyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kocaeli Müteahhitler Birliği’nin Yeni Yönetimi Şu Şekilde;

Yönetim Kurulu

1-Oğuzhan Keleş (Başkan)

2-Abdullah Üstübi

3-Cengizhan Cin

4-Cumali Yalçınkaya

5-Emre Çakar

6-Fatih Altay

7-Ferhat Ergün

8-Hasan Tahsin Karaosmanoğlu

9-İsmail Akova

10-Nurali Çiftçi

11-Ulaş Erenkaya

12-Yakup Kadri Ekşi

13-Zafer Çelik

Denetim Kurulu

1-Abdullah Binbay

2-Selim Aşar

3-Ceyhan Çağlayan

Yüksek İstişare Kurulu Asil

1-Tahir Metin Alan

2-Zekai İren

3-Faruk Mamik

4-Recep Öztürk

5-Muammer Çelik

6-Mehmet Olhan

7-Abdurrahman Çuhadar

8-Mert Pekdemir

9-Mikail Kayacı

10-Ahmet Hakan Hocaoğlu

11-Selman Yıldırım