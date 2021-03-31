Yeni vefat sayısında rekor!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 240 bin 12 test yapıldı. Semptom gösteren bin 401 kişiyle birlikte toplam 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi.
Tabloya göre son 24 saatte 152 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 537’ye yükseldi. Bugün iyileşen 19 bin 193 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 14 bin 226’ya yükseldi.
DÜN 155 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 155 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 376 yeni hastayla birlikte toplam 37 bin 303 vakanın tespit edildiğini ve 19 bin 925 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.