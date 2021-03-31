AVM’de intihar girişimi! AVM çalışanları fark etti...

Edinilen bilgilere olay Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddialara göre alışveriş merkezine müşteri olarak gelen bir şahıs, eline aldığı bıçakla alt kata inerek intihar girişiminde bulundu. Durumun AVM çalışanları tarafından fark edilmesi üzerine durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
DAHA ÖNCE DE DENEDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.Ü.’ye ilk müdahalesi yapmasının ardından ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ş.Ü.’nün ilçede emlakçılık yaptığı öğrenilen Ş.Ü.’nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, önceki gün İlimtepe’de de benzeri bir girişimde bulunduğu son anda kurtarıldığı belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.