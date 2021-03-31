AVM’de intihar girişimi! AVM çalışanları fark etti...

Edinilen bilgilere olay Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddialara göre alışveriş merkezine müşteri olarak gelen bir şahıs, eline aldığı bıçakla alt kata inerek intihar girişiminde bulundu. Durumun AVM çalışanları tarafından fark edilmesi üzerine durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.Ü.’ye ilk müdahalesi yapmasının ardından ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ş.Ü.’nün ilçede emlakçılık yaptığı öğrenilen Ş.Ü.’nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, önceki gün İlimtepe’de de benzeri bir girişimde bulunduğu son anda kurtarıldığı belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.