Santral yokuşunda yine kaza: 2 yaralı

İzmit'te 'ölüm rampası' diye bilinen Santral Yokuşu’nda akşam saatlerinde Umuttepe istikametine seyir halinde olan Şeref Hüseyin kontrolündeki 41 AEH 284 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen ticari taksi ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahalelerini yapmalarının ardından ambulans ile otomobil şoförü Şeref Hüseyin’i Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, taksi şoförü ise Umuttepe Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol tek şerit üzerinden kontrollü olarak verilirken araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.