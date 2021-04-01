İzmit'te korku dolu anlar! Ailesiyle yaşadığı evi yaktı

Olay 23:30 sıralarında İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi 14. Ada 11. Blok’ta 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, psikolojik sorunları olan Ferhat S. bir gece önce anne ve babası ile tartıştı. Eve alkollü geldiği öne sürülen Ferhat S. oturduğu evi ateşe verdi. Ardından komşusuna , “Evi yaktım gidiyorum. İtfaiyeyi arayın” diyerek olay yerinden uzaklaştı. Bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar oluştu.

Olaya tanık olan bina sakini, Ferhat S. isimli şahsın sürekli alkol kullandığını ve apartmana zarar verdiğini söyledi. Bina sakini konuyla ilgili, “Tartıştığı anne ve babası bir gece önce evden gitmişti. Bu akşam geldiğinde yine alkollüydü ve bağırarak kendi dairesine çıktı. Ardından alt komşusuna inip ‘evi yaktım gidiyorum, itfaiyeyi arayın’ demiş. Bıktık artık bu apartmanda onu istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.