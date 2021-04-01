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01 Nis 2021 - 09:04- Gündem G: 01 Nis 2021 - 09:05

Yeni ‘’Yürüyüş Yolu’’ için ilk adım atıldı

İzmit'te Tarihi Yürüyüş Yolu’nu sil baştan düzenleyecek olan proje için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ihale gerçekleştirildi

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İzmit merkezinde yer alan Yürüyüş Yolu’nu cazibe merkezi haline getirecek dev proje için ihale gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan proje tamamlandığında Yürüyüş Yolu, Kocaeli ve çevre illerden çok sayıda misafire kapılarını açacak.

3 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda öğle öncesi ve sonrasında iki oturum halinde gerçekleştirilen ihaleye 3 firma teklif verdi. En yüksek teklifi 39 milyon 629 bin TL ile Karacayol İnşaat + Uğurkar Yapı ortaklığı tarafından verilirken en düşük teklif 38 milyon 824 bin TL ile Simge Mat A.Ş. tarafından geldi.

FİRMA

TEKLİF

Simge Mat A.Ş.

38 milyon 824 bin TL

Kozlu İnşaat Mimarlık

38 milyon 829 bin TL

Karacayol İnşaat + Uğurkar Yapı

39 milyon 629 bin TL

HÜRRİYET CADDESİ TRAFİĞE KAPATILACAK

Yepyeni bir Yürüyüş Yolu yapacak olan Büyükşehir, kot farkını indirip araç yollarını yükseltilerek eşit seviyeye getirecek. Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılırken Cumhuriyet Caddesi’nde trafik akışı daha kontrollü bir şekilde trafiğe açık olacak.

ESNAF MAĞDUR EDİLMEYECEK

Esnafın mağdur olmaması için çalışma üç etaplı olarak gerçekleştirilecek. Öncelikle esnafın durumu gözetilerek kaldırımlar hızlı bir şekilde yapılacak. Daha sonra gece-gündüz çalışılarak projenin 8 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanması planlanıyor. Yük indirme-bindirme için düzenlemeler yer alan projede ambulans ve itfaiyenin geçiş güzergahı da bulunacak.

KAMUSAL ALAN 36 BİN METREKAREYE ÇIKIYOR

Proje kapsamında Yürüyüş Yolu’nda kamusal alan 26 bin metrekareden 36 bin metrekareye çıkarılacak. Fevziye Camii, Yeni Cuma Camii ve Meslek Lisesi önleri 3 ana ve 3 alt odak olarak belirlendi. Meslek Lisesi önündeki kısımda Hereke desenli bir yer kaplaması olacak.

AĞAÇLAR VE TARİHİ DOKU KORUNACAK

Projede ağaçların ve tarihi dokunun korunmasına özellikle dikkat edilecek. Yürüyüş Yolu’na kaldırılabilir sergi alanları yerleştirilecek ve vatandaşların dinlenebileceği alanlar oluşturulacak. Çocuk alanları oluşturarak ailelerin burada daha fazla vakit geçirilmesi sağlanacak. Ücretsiz Wi-fi sunulan çalışma ve dinlence alanları oluşturulacak.

# İzmit, Kocaeli, Büyükşehir

01 Nis 2021 - 09:04 - Gündem

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