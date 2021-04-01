Başiskele Belediyesi'nden 'saldırı' açıklaması! Belediyenin kapsını kırmaya çalışmış

Başiskele Belediyesi'nden yapılan açıklamada: "29 Mart Pazartesi günü saat 21.30 sularında, sonradan %47 zihinsel engelli ve olay anında alkollü olduğu anlaşılan M.İ. isimli şahıs, Başiskele Belediyesine ait idari binanın girişinde bulunan cam kapıya münferit olarak birkaç defa taş atarak, kapıyı kırmaya çalışmıştır. Başarılı olamayınca olay yerini terk etmiştir. Olay adli makamlara bildirilerek şahıs göz altına alınmıştır. Gözaltı işlemleri sırasında şüpheli şahsın zihinsel engeli bulunduğuna dair raporu sunması sebebiyle kişi serbest bırakılmıştır. Konu Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilmektedir. " ifadelerine yer verildi.