Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
01 Nis 2021 - 10:22- Gündem G: 01 Nis 2021 - 10:25

Başiskele Belediyesi'nden 'saldırı' açıklaması! Belediyenin kapsını kırmaya çalışmış

Başiskele Belediyesi bazı basın yayın organlarında çıkan 'saldırı' haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

mask

Başiskele Belediyesi'nden yapılan açıklamada: "29 Mart Pazartesi günü saat 21.30 sularında, sonradan  %47 zihinsel engelli ve olay anında alkollü olduğu anlaşılan M.İ. isimli şahıs, Başiskele Belediyesine ait idari binanın girişinde bulunan cam kapıya münferit olarak birkaç defa taş atarak, kapıyı kırmaya çalışmıştır. Başarılı olamayınca olay yerini terk etmiştir. Olay adli makamlara bildirilerek şahıs göz altına alınmıştır. Gözaltı işlemleri sırasında şüpheli şahsın zihinsel engeli bulunduğuna dair raporu sunması sebebiyle kişi serbest bırakılmıştır. Konu Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilmektedir. " ifadelerine yer verildi.
# Kocaeli

01 Nis 2021 - 10:22 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Halı satın alınacak mask
Halı satın alınacak
Elektrik dağıtım şebekelerine bakım onarım hizmeti satın alınacak mask
Elektrik dağıtım şebekelerine bakım onarım hizmeti satın alınacak
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor mask
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
"Kocaeli turizmde hedefine ulaşacak" mask
"Kocaeli turizmde hedefine ulaşacak"
İzmit Kent Konseyi Genel Sekreteri  Hürriyet’i ziyaret etti mask
İzmit Kent Konseyi Genel Sekreteri  Hürriyet’i ziyaret etti
Esnaf oda ve dernekleri dert küpüne döndü mask
Esnaf oda ve dernekleri dert küpüne döndü
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi mask
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı mask
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı
Güner Şen evinde ölü bulundu mask
Güner Şen evinde ölü bulundu
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor mask
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor
İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı mask
İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti mask
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti

GALERİ

Palet fabrikasında yangın çıktı mask
Palet fabrikasında yangın çıktı
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı mask
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı mask
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak mask
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL