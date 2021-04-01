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01 Nis 2021 - 10:38- Asayiş G: 01 Nis 2021 - 10:43

Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı

Kandıra açıklarında arıza yaparak sürüklendikten sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasından kurtarıldı.
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Olay Karadeniz’in Kandıra açıklarında Dikili mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makine arızası yaparak sürüklenen ve yardım çağrısı yapan balıkçı teknesi bir süre sonra batmaya başladı. Batan tekneden denize atlayan 3 kişi, yardım çağrısı üzerine hızla bölgeye intikal eden Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasında kurtarıldı. Ekiplerin botuna alınan 3 kişi, kıyıya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
# yardım

01 Nis 2021 - 10:38 - Asayiş

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