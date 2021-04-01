Başkan Büyükakın, Darülaceze’yi ziyaret etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan, kurulduğu günden bugüne 30.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye şefkat yuvası olan Darülaceze’yi ziyaret etti. İstanbul’da gerçekleşen ve ev sahipliğini Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve idare meclisi üyelerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun yaptığı ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, “Halen 600’e yakın insanımızı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındırdığınız, bunu yaparken de din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

SOKAĞA TERK EDİLMİŞ KİMSESİZ BEBEKLERE HİZMET

27.000 metrekareli bir alan üzerinde kurulan Darülaceze’nin, cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumu olduğunun da altı çizilen ziyarette, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Başkan Büyükakın’ı kurumlarında ağırlamaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi. Bakıma muhtaç, yaşlı, engelli bireylere; sokağa terk edilmiş kimsesiz bebeklere hizmete vesile olan Darülaceze’nin bünyesinde yedi düşkünler servisi, bir poliklinik, bir çocuk kreşi, içinde kütüphanesi bulunan rehabilitasyon merkezi, fırın, 3000 kişiye yemek yapabilecek kapasitede modern bir mutfak, kesimhane, kurban etlerini bir yıl süre ile muhafaza edebilecek buzhane, çamaşırhane ve kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde terzihane, matbaa, marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi, demirhane mevcut.

“BU ATMOSFERE ŞAHİT OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”

Kendine özel bir nizamname ile yönetilen Darülaceze; gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile büyük bir aile olduğunu dile getiren Cebeci, bağışçılarının destekleri ile bugüne kadar varlıklarını sürdüklerini de ziyarette belirtti. 125 yıllık Darülaceze, kurulduğu günden bugüne tüm ihtiyaçları ile işletim giderlerinin tamamının karşılanması için bağış yapan hayırseverlere de teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bugün burada olmaktan ve bu atmosfere şahit olmaktan çok mutluyum. İnsanımıza verdiğiniz tüm emekler ve hizmetler için bir kez daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum” diyerek duygularını ifade etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sonra erdi.