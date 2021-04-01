Henkel, Sürdürülebilirlik Hedeflerinin ötesine geçmeyi başardı

Yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilirlik alanındaki stratejilerini büyük bir kararlılıkla uygulayan Henkel, bu alanda hedeflerinin de üzerinde bir başarı yakaladı. 2010 yılında, 2030 yılı için somut hedeflerle desteklenen uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisi belirleyen şirket, 2020 yılı için belirlediği hedeflerin üzerinde bir performansa ulaştı. 2020 itibarıyla çevresel ayak izini yüzde 39 oranında azaltmayı başaran şirket, ambalajlarının da yüzde 89 oranında geri dönüştürülebilir olmasını sağladı.

Henkel sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini sürekli olarak düzenleniyor ve kapsamını genişletiyor. Daha az kaynakla daha çok değer yaratmayı ve artan dünya nüfusunun iyi yaşamasına katkı sağlarken global ayak izini azaltmayı amaçlamak ise şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturuyor. Bu amaçla 2010 yılında oluşturulan stratejide, 2020 yılı sonuçları 2030’a giden yolun yarısına gelindiğine işaret ediyor. Henkel geride kalan on yılda sürdürülebilirlik stratejisinin tüm boyutlarında kayda değer bir ilerleme ortaya koydu: Genel ölçekte, şirket çevresel ayak izini karbondioksit salınımı, atık ve su olmak üzere üç farklı boyutta yüzde 39 oranında azaltmayı başardı. Bu da, 2020 için koyulan yüzde 30 oranında azaltma hedefinin gerçekleşmesinin ötesinde, kayda değer bir seviyede ilerleme sağlandığı anlamına geliyor. Buna ek olarak Henkel, global kaza sıklık oranını yüzde 50 azaltarak 2020 güvenlik hedefini de gerçekleştirmiş oldu.

“Sürdürülebilirlik Alanındaki Lider Pozisyonumuzu Güçlendirmeyi Hedefliyoruz.”

Bu konuda bir açıklama gerçekleştiren Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Henkel olarak bizler için sürdürülebilirlik sadece uzun zamandır süregelen geleneğimizin parçası değil, aynı zamanda ‘Amaca Yönelik Büyüme’ için stratejik gündemimizin de önemli bir unsuru. 2010’da, uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejimizi ve 2030’a kadar uzanan hedeflerimizi belirlemiştik. O zamandan bugüne ortaya koyduğumuz ilerlemeden dolayı gurur duyuyoruz. Hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmenin yanı sıra, bazı hedeflerimizde daha da ileri gitmeyi başardık. Tüketici ve endüstriyel iş birimlerimizde hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir inovasyonlarla, sürdürülebilirlik alanındaki lider pozisyonumuzu güçlendirmeyi ve içinde bulunduğumuz piyasaların büyümesinden daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik Raporlamasında 30 Yıl

Henkel ilk sürdürülebilirlik raporunu 1992’de yayınladı. Bu da Henkel’i, faaliyet gösterdiği sektörler ve Almanya DAX borsa endeksi bünyesinde yer alan firmalar arasında, 30 yıllık istikrarlı sürdürülebilirlik raporlaması geçmişine gururla bakabilen sayılı firmalardan biri haline getiriyor. “Çevre Raporu” adını taşıyan ilk rapor, diğer konulara ek olarak, Henkel’in çevre koruması konusundaki prensiplerine yer vermekteydi.

İklimin Korunması Yönünde Net Hedefler

Henkel, karbondioksit salınımını azaltmak ve küresel ısınmayı sınırlandırmak amacıyla, iklim-pozitif bir şirket olma yönündeki uzun vadeli vizyonunu sürdürüyor. Şirket, üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini 2025’e kadar yüzde 65 oranında azaltmayı hedefliyor. Henkel 2030 yılına kadar ise, enerji verimliliğini sürekli artırmak ve kullandığı elektriği sadece yenilenebilir kaynaklardan sağlar hale gelmek amacını taşıyor.

Henkel bunlara ek olarak, marka ve teknolojilerinin küresel erişim gücünü ve alanını daha da artırarak müşteri, tüketici ve tedarikçilere karbondioksit salınımlarını azaltma konusunda yardımcı olmayı hedefliyor. Bu paydaşlarına 2020’ye uzanan 5 yıllık süreçte 55 milyon tonun üzerinde salınım azalımı sağlayan Henkel, bu miktarı 2025’e kadar 100 milyon tona çıkarmayı amaçlıyor.

Henkel Ambalajları, %89 Oranında Geri Dönüştürülebilir Hale Geldi.

Henkel aynı zamanda döngüsel bir ekonominin gelişimini aktif olarak teşvik ediyor ve ambalajlama için iddialı hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2025 için belirlenen hedef, Henkel ambalajlarının yüzde 100 oranında geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir* olması. 2020 sonuna gelindiğinde şirket bu hedefini yaklaşık yüzde 89 oranında gerçekleştirmeyi başardı.

Henkel bünyesindeki birçok marka halihazırda geri dönüştürülmüş materyallerden üretilmiş ambalajlar kullanıyor. Şirket, tüketici ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranını 2025’e kadar dünya genelinde yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefliyor. 2020 sonunda ise bu oran yaklaşık yüzde 15 seviyesinde idi.

* İçerik maddelerinin ya da kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında, tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2020 yılında Henkel, 19 milyar Euro’nun üzerinde satış ve yaklaşık 2,6 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet kârı bildirmiştir. Henkel dünya çapında, güçlü bir şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu ve birbirinden farklı olan, ancak sürdürülebilir değer yaratmak ortak amacı için çalışan ve ortak değerlerde birleşen yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com'u ziyaret ediniz.

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