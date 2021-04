Türk Sağlık- Sende yeni başkan Sultan Kılıç

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker ve yönetimi sendika bünyesinde yeni bir komisyon oluşturma kararı aldı. Alınan karar sonrası sendika bünyesinde kadın komisyonu kurularak yeni bir başkan atandı. Başkan Ömer Çeker, Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak Kadın Komisyonu kurmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “ Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak çalışanlarımızın her daim yanında yer almaktayız. Söylemlerimizde değil, eylemlerimizde de her zaman kadın çalışanlarımızın önemini dile getirdik. Bizler sendikacılığı sırt çantası dağıtmak, çerez vererek sorunların üstünü kapama yolunu hiçbir zaman seçmedik. Bu nedenle de çok önemli bulduğumuz Kadın Komisyonumuzu kurarak, daha geniş kitlelere ulaşmak hedefimiz. Kadın Komisyonu Başkanımız Sultan Kılınç ve yönetim kurulunun her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

KADINLARIN DA TEMSİLCİSİ VAR

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Kadın Komisyonu Başkanlığına Sultan Kılınç, Başkan Yardımcılıklarına ise Nermin Kırlıoğlu, Merve Özdemir, Zübeyde Aktaş( Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Nurşen Erel, Meryem Ökde (Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi), Zekiye Mutlu ( Körfez Devlet Hastanesi), Çiğdem Öktem, Şenay Eroğlu(Seka Devlet Hastanesi), Mevhibe Duzcu(Kocaeli Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi) ve Nursel Haymana(Kocaeli Devlet Hastanesi) getirildi.

SULTAN KILINÇ KİMDİR?

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Sultan Kılınç, Mersin Sağlık Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön lisans ve İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi lisans bölümlerini bitirdi. Meslek hayatına Adana Seyhan Devlet Hastanesi’nde başladıktan sonra sırasıyla İzmir Özel Bayraklı Hastanesi, Nevşehir Kadın Doğum Hastanesi, Nevşehir Devlet Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve son olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Süpervizör hemşire kadrosunda görev yapmakta.