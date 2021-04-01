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01 Nis 2021 - 11:41- Eğitim G: 01 Nis 2021 - 11:42

GEBKİM MTAL Ar-Ge Merkezi oldu 

GEBKİM Vakfı tarafından desteklenen GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mesleki eğitimde 43. Ar-Ge Merkezi oldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in GEBKİM MTAL ziyareti sırasında müjdesini ve 1 milyon lira destek sözünü verdiği Ar-Ge Merkezi’nde yapılacak çalışmalarla, inovatif fikirlerin yeşermesi ve katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi hedefleniyor. 
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için atılan çok önemli bir adım niteliğindeki Ar-Ge Merkezleri; patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tesciline odaklanıyor. Ar-Ge Merkezlerinde geliştirilen projeler, Bakanlık tarafından da destekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Ar-Ge Merkezi kurulmasını onayladı ve böylece GEBKİM MTAL, ülkemizin mesleki eğitimde 43. Ar-Ge Merkezi oldu. 

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; GEBKİM Vakfı’nın dünya standartlarında bir mesleki eğitimi hedefleyen geniş vizyonu, alanında uzman eğitim kadrosu, gelişmiş kimya ve endüstriyel otomasyon laboratuvarları, eğitim atölyeleri, Uygulama ve Pilot Üretim Tesisi, sosyal ve kültürel imkanları, Avrupa Birliği projeleri ve son olarak GEBKİM Vakfı’nın Erasmus akreditasyonun getireceği kazanımlar ile Ar-Ge çalışmalarında da liderliği hedefliyor. 

GEBKİM MTAL öğretmen ve öğrencileri, Ar-Ge Merkezi’nde GEBKİM OSB firmaları başta olmak üzere kimya sanayinden firmalar ve üniversiteler ile yakın diyalog halinde katma değeri yüksek ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmek üzere çalışacak. Okul, yeni ve inovatif fikirlerin yeşermesi için elverişli bir ortama sahip. GEBKİM OSB firmalarının Ar-Ge Merkezlerinin yanı sıra üniversiteler ile işbirlikleri ve ortak projeler yürütülmesi de hedefler arasında bulunuyor. Ayrıca GEBKİM Kimya İhtisas OSB’de kurulacak olan Dijital Dönüşüm ve Uygulama Merkezi ile yeni fikirlerin, teknolojilerin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi kolaylaşacak. 

GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Vakıf olarak peş peşe güzel haberler aldıklarını, AB projeleri ve hedefleri açısından çok önemli bir adım olan Erasmus’a akreditasyonlarının ardından GEBKİM MTAL’nin 43. Ar-Ge Merkezi olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Aracı, “Mesleki eğitimde Avrupa ve dünya standartlarında bir okul olan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin başarılarından gurur duyuyoruz. GEBKİM Vakfı olarak yaptığımız çalışmaların, okulumuzun ulaştığı seviyenin ve projelerinin Milli Eğitim Bakanlığımızca da takdir edilmesi bizleri yeni başarılar için teşvik ediyor. GEBKİM Vakfı olarak Erasmus’a akredite olmamız ve GEBKİM MTAL’nin bu kapsamda Avrupa Birliği projelerinde öne çıkmasının ardından okulumuzun Ar-Ge Merkezi olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok güveniyor, bu merkezde kimya sektörüne değer katacak yenilikçi fikirlerin, projelerin ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirileceğine inanıyoruz. GEBKİM OSB’de kuracağımız Dijital Dönüşüm ve Uygulama Merkezi ile eş güdümün de sağlanacağı GEBKİM MTAL Ar-Ge Merkezi’nde hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz eğitim, danışmanlık ve proje geliştirme noktasında desteklenecek. Milli Eğitim Bakanlığımıza, Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğümüze destekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
# eğitim

01 Nis 2021 - 11:41 - Eğitim

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