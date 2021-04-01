Brisa, Türkiye iklim değişikliği ve su lideri oldu

Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine koyan Brisa, iklim değişikliğiyle mücadele programını temelinde samimiyet ve insanlığa hizmet olan ‘Brimiz Hepimiz İçin’ vizyonuyla, çevre odaklı, toplumsal ve yönetişim sistemleri kurarak yürütüyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu CDP tarafından lider kurumlar arasında gösterildi. Brisa, Türkiye’deki şirketler içerisinde en başarılı gruba dahil oldu ve CDP İklim Değişikliği ve Su Programı kapsamında “A-”, Tedarikçi İlişkileri kategorisi kapsamında ise “A” derecelendirme notunu aldı.

Böylece Brisa, 2020 yılında iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya ve doğal kaynakları korumaya yönelik çalışmalarıyla, Türkiye’den sadece üç şirketin yer aldığı Türkiye İklim Değişikliği ve Su Liderliğine layık görüldü. Ayrıca bir kez daha Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi’nde Küresel Lider olma başarısını gösterdi.

Brisa’nın bu başarısını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü “Gelecek nesiller için gerek birey gerek kurumlar olarak sorumluluk almamızın bir seçenek değil, bir şart olduğunu, tüm dünya COVID-19 küresel salgını ile zor yoldan öğrendi. Brisa olarak salgın öncesinde de bu bilinçle faaliyetlerimize devam ediyorduk. Sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün ve dolayısıyla tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Her yıl somut hedeflere dayanan aksiyon planları ile sürdürülebilirlik performansımızın gelişimini güvence altına alıyoruz. Bunu da AR-GE ve teknolojimizden yararlanarak, karbon emisyonunun ve atıkların azaltılması, enerji ve suyun verimli kullanılmasına yönelik sistemlerle gerçekleştiriyoruz”dedi.

Brisa’nın bu çabalarının takdirle karşılanmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Kürkçü sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimizin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding’in de stratejik öncelikleri arasında gösterilen sürdürülebilirlik alanında Brisa olarak beşinci kez sağladığımız bu başarı ve ülkemize kazandırdığımız global liderlik bizlere gurur ve gelecek yıllar için motivasyon veriyor. Biz, gönülden bir yaklaşımla çözümün bir parçasıyız ve sürdürülebilir geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Brisa, 1990’lı yıllarda Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ikinci ISO14001 sertifikasyonunu almış bir firma olarak sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalarıyla biliniyor. Son 15 yıldır somut projelerle, çevre odaklı, toplumsal ve yönetişim sistemleri kurarak istikrarlı bir iklim değişikliğiyle mücadele programı yürüten Brisa, 2011 yılından beri CDP’ye karbon salımı ve su raporlaması yapıyor. Şirket, son 15 yılda ton başına düşen emisyon miktarını %31, son 10 yılda su tüketimini %53, enerji tüketimini ise %23,4 azalttı.

Tüm bu çabalarıyla Brisa 2015 yılından Ekim 2020 dönemine kadar kesintisiz olarak ‘Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor. Lastik lideri, bundan önce de ilki 2015’te olmak üzere dört kez CDP Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldı. 2017 yılında ISO14046 Su Ayak İzi Standardı’nı almaya hak kazanan Türkiye ve Avrupa’daki ilk şirket oldu.