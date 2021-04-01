Kahramanmaraş - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Misli.com 2.Lig beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Kahramanmaraş Spor Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı buradan 'canlı anlatım' olarak takip edebilirsiniz...
Maç başladı...
Dakika 5: Kahramanmaraşspor gole yaklaştı. Hakan Demirci'nin şutunda Bayram topu güçlükle kurtardı. Dönen topa İsa vurdu. Bu top da kaleci Bayram'da kaldı.
Dakika 12: Burak Süleyman'ın kullandığı köşe vuruşunda Batuhan Er topa kafayla vurdu top üstten dışarıya çıktı.
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KAHRAMANMARAŞ: 25. MURAT HOCAOĞLU, 3. MERT ILIMAN, 9. HAKAN DEMİRCİ, 24. KADİR KAAN ÖZDEMİR, 12. EMİN ALTUNAY, 19. SEFA SAZ, 20. ERDEM KOÇAL, 55. DOĞANAY KILIÇ, 77. İBRAHİM KOCA, 46. İSA BALTACI, 54. TALHA MAYHOŞ
Yedekler: 1. AHMET GÜL, 17. SELAHATTİN ÖZTÜRK, 18. SALİM İYİK, 27. ALİ ALPEREN ERDOĞAN, 45. YAKUP RAMAZAN ZORLU, 60. ALİCAN KARADAĞ, 11. BURAK GÖKSEL, 71. ORHAN EVCİ, 72. İSMET KAVUŞTU, 15. BURAK EMRE BATMAZ
Teknik Sorumlu: TAŞKIN GÜNGÖR
KOCAELİSPOR: 1. BAYRAM OLGUN, 6. MUSA NİZAM, 9. BATUHAN ER, 22. MURAT CEM AKPINAR, 27. SEMİH KARADENİZ, 41. GÖKHAN MERAL, 61. NUMAN ÇÜRÜKSU, 89. MESUT ÖZDEMİR, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU
94. BURAK SÜLEYMAN, 99. BAHATTİN KÖSE
Yedekler: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 14. YİĞİTALİ BAYRAK, 19. İSA NALBANT, 24. MERVAN YUSUF YİĞİT, 30. EREN TÜRKKAL, 35. YILMAZ ÖZEREN, 55. BAHRİ CAN AVCI, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 86. DİLAVER GÜÇLÜ
Teknik Sorumlu: MUSTAFA REŞİT AKÇAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.