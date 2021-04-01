MARKA’dan MÜSİAD’a hayırlı olsun ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi’ne hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu ve beraberindeki heyet, göreve yeni gelen MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu ve Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun yanısıra MARKA Proje Uygulama Birim Başkanı Onur Aladağ, Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammet Bayrak ve Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Kerim Ekrem’de katıldılar. Yeni Başkan Uslu ve Yönetimine hayırlı olsun ziyaretlerini ileten Çöpoğlu, MARKA ve MÜSİAD arasında yapılabilecek işbirlikleri ile ilgili istişarelerde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.