Doğum gününde hayatını kaybetti

Körfez Hacıosman Mahallesinde ikamet eden İSU’dan emekli memur Bahattin Şeker (59) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Bahattin Şeker’in cenazesi Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Bahattin Şeker’in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.