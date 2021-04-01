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01 Nis 2021 - 14:13- Gündem G: 01 Nis 2021 - 14:16

İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu projesi hakkında halkın görüşü alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu Projesi Hakkında Halkın Görüşü Alınacak
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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İzmir İli, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, Buca İlçe sınırları içinde yapılması planlanan  “İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu Projesi” ile ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için Halkın Katılımı Toplantısı yapılacak.
İzmir'de 15 Nisan 2021 tarihinde yapılacak toplantı ile ilgili resmi ilana ulaşmak için 

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01 Nis 2021 - 14:13 - Gündem

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