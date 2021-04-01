Çayırova Akse'de 3+1 103 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 5538 Ada, 11 Parsel, AKSE Mahalle/Köyde 5/26 arsa paylı, 1.kat, 3 nolu bağımsız bölümdür. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz, Akse (Çayırova) Mah. yerleşim merkezinde, Fatih Caddesi'ne bağlantılı 217 Sokağa cepheli, dış kapı numarası 7 ve 106 olan bodrum, zemin, 3 adet normal ve çatı arası katlardan ibaret, tüm inşaat işleri tamamlanmış bir binanın 1. katında 3 No'lu dairedir.

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