ÇDYD Körfez’de Baykurt güven tazeledi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Körfez Şubesi Olağan Genel Kurulunu Körfez Yarımca Mimarsinan Mahallesi’ndeki dernek binasında yaptı. 70 üyesi bulunan derneğin genel kurulunda Serap Baykurt 11. defa derneğin başkanlığına seçildi. ÇYDD Körfez Şubesi’nin yönetim kutuluna ise Cevat Kaya, Ali Hamdi Albayrak, Tuğrul Doğan Karagöz, Tülay Yadaş, Uğur Çiftçi ve Sevim Karlı seçildi. Derneğin onur kuruluna ise Nilgün Solakoğlu, Gülçin Korkmaz, Muzaffer Oğuz, denetim kuruluna Tuğman Kayalı, Melek Fırıncı ve Nihat Kale getirildi. Serap Baykurt ve Nalan Albayrak ise aynı zamanda genel merkez delegeliklerine seçildi.