Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Körfez Şubesi Olağan Genel Kurulunu Körfez Yarımca Mimarsinan Mahallesi’ndeki dernek binasında yaptı. 70 üyesi bulunan derneğin genel kurulunda Serap Baykurt 11. defa derneğin başkanlığına seçildi. ÇYDD Körfez Şubesi’nin yönetim kutuluna ise Cevat Kaya, Ali Hamdi Albayrak, Tuğrul Doğan Karagöz, Tülay Yadaş, Uğur Çiftçi ve Sevim Karlı seçildi. Derneğin onur kuruluna ise Nilgün Solakoğlu, Gülçin Korkmaz, Muzaffer Oğuz, denetim kuruluna Tuğman Kayalı, Melek Fırıncı ve Nihat Kale getirildi. Serap Baykurt ve Nalan Albayrak ise aynı zamanda genel merkez delegeliklerine seçildi.
01 Nis 2021 - 14:24- Gündem Güncelleme: 01 Nis 2021 - 14:28
ÇDYD Körfez’de Baykurt güven tazeledi
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Körfez Şubesi olağan genel kurulunu yaptı. Mevcut başkan Serap Baykurt, yeniden göreve getirilerek güven tazeledi
# Körfez
01 Nis 2021 - 14:24 - Gündem Yazdır
Muhabir Bülent Ekinci
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.