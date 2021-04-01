5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Olay, Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1144 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 2. katında bulunan evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Çıkan yangında binada bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine intikal edilen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlardan 2’sinin tedavisi olay yerinde yapılırken, 2 kişi ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.