Kafkas’larda Çatan güven tazeledi

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği 7. Olağan kongresi SEKA Park’ta bulunan derneğin lokal binasında gerçekleşti. Tek liste ile yapılan kongrede mevcut başkan Erdal Çatan tek aday oldu. Başkanlığında üçüncü dönemine seçilen Çatan bir kez daha güven tazeledi. 148 üyenin oy kullanma hakkını bulunduğu kongre sonrası 7 yönetim kurulu üyesi 3 denetim kurulu üyesi ve 5 federasyon delegesi seçildi.

“ETKİNLİKLERE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Kongreye değerlendiren Erdal Çatan, “Yeni bir yönetimin oluşturulması için ayhabı tamadelerde yapılan istişarelerde; ‘yönetimin pandemi sebebiyle göreve devam etmesi’ kararı çıktı. Bir dönem daha göreve hazır olan yönetim, hazirun tarafından seçilmiştir. Ramazan bayramı sonunda etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile müşterek yürütülen akordeon, mızıka, üç ayrı kategoride folklor, Adigece, Abazaca ve Rusça dil kursları verilmekteydi. Bu kurslara kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Yönetim kurulu

Erdal ÇATAN

İbrahim UYGUN

Ömer Süsran HUNCA

Hayri Tolga ASALKAN

Cengiz HURMA

İskender ÖZTEKİN

Nurhan ÖZCAN

Denetim kurulu Adnan KARATEN Tarık DUMAN

Mahmut YILDIRIM.

Federasyon delegesi

Erdal ÇATAN

Sami KORKUT

İbrahim UYGUN Cengiz HURMA Nurhan ÖZCAN