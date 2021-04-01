Kafkas’larda Çatan güven tazeledi

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği 7. Olağan kongresi SEKA Park’ta bulunan derneğin lokal binasında gerçekleşti. Tek liste ile yapılan kongrede mevcut başkan Erdal Çatan tek aday oldu. Başkanlığında üçüncü dönemine seçilen Çatan bir kez daha güven tazeledi. 148 üyenin oy kullanma hakkını bulunduğu kongre sonrası 7 yönetim kurulu üyesi 3 denetim kurulu üyesi ve 5 federasyon delegesi seçildi.
“ETKİNLİKLERE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ”
Kongreye değerlendiren Erdal Çatan, “Yeni bir yönetimin oluşturulması için ayhabı tamadelerde yapılan istişarelerde; ‘yönetimin pandemi sebebiyle göreve devam etmesi’ kararı çıktı. Bir dönem daha göreve hazır olan yönetim, hazirun tarafından seçilmiştir. Ramazan bayramı sonunda etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile müşterek yürütülen akordeon, mızıka, üç ayrı kategoride folklor, Adigece, Abazaca ve Rusça dil kursları verilmekteydi. Bu kurslara kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Yönetim kurulu
Erdal ÇATAN
İbrahim UYGUN
Ömer Süsran HUNCA
Hayri Tolga ASALKAN
Cengiz HURMA
İskender ÖZTEKİN
Nurhan ÖZCAN
Denetim kurulu Adnan KARATEN Tarık DUMAN
Mahmut YILDIRIM.
Federasyon delegesi
Erdal ÇATAN
Sami KORKUT
İbrahim UYGUN Cengiz HURMA Nurhan ÖZCAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.