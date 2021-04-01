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01 Nis 2021 - 14:39- Gündem G: 01 Nis 2021 - 14:40

Başiskele’de Bayanlara Yönelik Yeni Spor Merkezi

Başiskele’de sağlıklı ve zinde yaşamı önemseyen Başiskele Belediyesi, erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı hizmet verdiği spor merkezlerine bir yenisini daha ekliyor.

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“Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla Başiskele’nin dört bir köşesinde hizmete açılan spor merkezleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken ilçeye yeni bir spor merkezi daha geliyor. Atakent Mahallesi’nde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yanında daha önce restoran olarak kullanılan binada büyütme ve tadilat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başiskele Belediyesi’nin kendi mülkü olan binada yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Atakent Mahallesi Bayan Spor Merkezi olarak hizmete açılacak. Başiskele’de spora, sağlıklı yaşama, gençlere ve kentin baş tacı kadınlara büyük değer veren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de Atakent Mahallesi Bayan Spor Merkezi’nde devam eden çalışmaları büyük bir titizlikle yakından takip ediyor. İlçedeki her bir çalışmayı adım adım takip eden Başkan Özlü, ilçenin yeni spor merkezindeki çalışmalar hakkında yetkili ekibinden bilgi aldı.

BAŞKAN ÖZLÜ: KADINLARIMIZ, BEDENEN VE RUHEN SAĞLIKLI OLMALI

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Annemiz, eşimiz, kızımız… Kadınlarımız evlerimizin direği. Evimizin direği ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa evlerimiz de sağlam olur. Bu yüzden kadınlarımız, bedenen ve ruhen sağlıklı olması gerekir. Bunun için kadınlarımızın huzurla ve güvenle spor yapabilmeleri adına bu güzel tesisi en kısa zamanda bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla spor merkezlerinin tam kapasite hizmet veremediğini söyleyen Başkan Özlü, “Başiskeleli hemşehrilerimizin sağlığı için pandemi sürecinde spor merkezlerimiz tam kapasite hizmet veremedi. Ancak önümüzdeki süreçte pandemi koşulları da elverirse inşallah yeniden vatandaşlarımız spor merkezlerimizi dolduracak ve sporlarını gönüllerince huzur içinde yapabilecekler.” diye konuştu.

FERAH VE NEZİH ORTAMDA SPOR YAPMA İMKANI

Atakent Mahallesi Bayan Spor Merkezi’nde bayanlar ferah ve nezih bir ortamda pilates, aerobik, fitness ve step yapabilecek.
# koronavirüs

01 Nis 2021 - 14:39 - Gündem

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