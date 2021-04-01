Kaymakam Alkan’dan  Başkan Şayir’e  tablet teşekkürü

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Marshall MTAL Müdürü Buket Uyar, Hasan Ali Yücel Ortaokulu Müdürü Cüneyt Dağ ve öğrenciler Hamza Tünkler ve Zeynep Karadağ, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve beraberindekiler, göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği destek ve Türkiye’de bir ilk olan ilçedeki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin tamamına tablet dağıtımına öncülük ettiği için Başkan Şayir’e teşekkür ettiler. Ziyarette konuşan Kaymakam Alkan, “Dilovalı öğrencilerimiz oldukça şanslılar. Eğitime gönül vermiş bir belediye başkanımız var. Umut ediyoruz ki yetişecen öğrencilerimiz ilerde Dilovası’nı daha güzel günlere taşıyacaktır” dedi.