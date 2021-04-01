Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Marshall MTAL Müdürü Buket Uyar, Hasan Ali Yücel Ortaokulu Müdürü Cüneyt Dağ ve öğrenciler Hamza Tünkler ve Zeynep Karadağ, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve beraberindekiler, göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği destek ve Türkiye’de bir ilk olan ilçedeki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin tamamına tablet dağıtımına öncülük ettiği için Başkan Şayir’e teşekkür ettiler. Ziyarette konuşan Kaymakam Alkan, “Dilovalı öğrencilerimiz oldukça şanslılar. Eğitime gönül vermiş bir belediye başkanımız var. Umut ediyoruz ki yetişecen öğrencilerimiz ilerde Dilovası’nı daha güzel günlere taşıyacaktır” dedi.
01 Nis 2021 - 15:32- Gündem Güncelleme: 01 Nis 2021 - 15:34
Kaymakam Alkan’dan Başkan Şayir’e tablet teşekkürü
Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, ilçedeki yaklaşık 10 bin öğrenciye tablet bilgisayar dağıtarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.