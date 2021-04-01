En çok kitap okuyan 5 kişiye, İzmit Belediyesi’nden hediye

İzmit Belediyesi, 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası’na özel, İzmit Belediyesi Kütüphanesi üyeleri arasında bugüne kadar en çok kitap okuyan 5 kitapsevere kitap ve çiçek hediye etti. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür, Kütüphane Sorumlusu Melike Baydar ve kütüphane görevlilerinin bir arada olduğu etkinlikte hediye alan İzmitli kitapseverler, hem İzmit Belediyesi’ne hem de kütüphane hizmetiyle kente kültürel anlamda büyük katkı sağlayan Başkan Hürriyet’e memnuniyetlerini dile getirdi.

7’DEN 70’E HER YAŞ GRUBU

Kitap okumanın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik için her yaş grubundan kitapsever incelendi. İzmit Belediyesi Kütüphanesi'nde son bir yılda en çok kitap okuyan 5 kişi seçildi. İzmit Belediyesi Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan ilk 5 kişi ise sırasıyla; Leyla Hülya Ertürkoğlu (55), Kamuran Tavlı (60), Ahmet Haraç (36), Yusuf Kaya (18) ve Kaan Mollaoğlu (12) oldu.