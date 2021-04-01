Körfez Belediyesi’nden  EBA Destek Sınıfı

Körfez Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermek amacıyla ilçe genelinde oluşturduğu EBA destek sınıflarına bir yenisini daha ekledi. Fatih Mahallesi’nde muhtarlık ve sağlık ocağının yer aldığı binanın üst katında oluşturulan EBA Destek Sınıfı, öğrencilerden de yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, tam donanımlı tabletlerin bulunduğu EBA Destek Noktalarında eğitimlerini, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor. 32 öğrenci kapasiteli olan EBA Destek Sınıfı’nda, 5 adet derslik yer alıyor. Masalara koyulan tabletler sayesinde öğrenciler; görevliler nezaretinde derslerinden geri kalmayarak eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürüyor.