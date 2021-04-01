Körfez Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermek amacıyla ilçe genelinde oluşturduğu EBA destek sınıflarına bir yenisini daha ekledi. Fatih Mahallesi’nde muhtarlık ve sağlık ocağının yer aldığı binanın üst katında oluşturulan EBA Destek Sınıfı, öğrencilerden de yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, tam donanımlı tabletlerin bulunduğu EBA Destek Noktalarında eğitimlerini, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor. 32 öğrenci kapasiteli olan EBA Destek Sınıfı’nda, 5 adet derslik yer alıyor. Masalara koyulan tabletler sayesinde öğrenciler; görevliler nezaretinde derslerinden geri kalmayarak eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürüyor.
01 Nis 2021 - 15:36- Gündem Güncelleme: 01 Nis 2021 - 15:37
Körfez Belediyesi’nden EBA Destek Sınıfı
Körfez Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla Fatih Mahallesi’nde oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Merkezi yoğun ilgi görüyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.