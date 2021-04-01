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01 Nis 2021 - 15:37- Gündem G: 01 Nis 2021 - 15:38

Başiskele’de Afet Farkındalık  Eğitimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan etmesinin ardından ülke genelinde devam eden Afet Farkındalık Eğitimleri, Başiskele’de de gerçekleştirildi

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Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzman ekiplerince, Başiskele Kaymakamlığı, Başiskele Belediyesi personeline ve mahalle muhtarlarına “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitimlerde toplumda afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amaçlanırken kamu kurum ve kuruluşlarının afetler sırasında yapması gereken görev ve yetkiler personele anlatıldı.
# Kocaeli

01 Nis 2021 - 15:37 - Gündem

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