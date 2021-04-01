Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzman ekiplerince, Başiskele Kaymakamlığı, Başiskele Belediyesi personeline ve mahalle muhtarlarına “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitimlerde toplumda afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amaçlanırken kamu kurum ve kuruluşlarının afetler sırasında yapması gereken görev ve yetkiler personele anlatıldı.
01 Nis 2021 - 15:37- Gündem Güncelleme: 01 Nis 2021 - 15:38
Başiskele’de Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan etmesinin ardından ülke genelinde devam eden Afet Farkındalık Eğitimleri, Başiskele’de de gerçekleştirildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.