Başiskele’de Afet Farkındalık  Eğitimi gerçekleştirildi

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzman ekiplerince, Başiskele Kaymakamlığı, Başiskele Belediyesi personeline ve mahalle muhtarlarına “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitimlerde toplumda afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amaçlanırken kamu kurum ve kuruluşlarının afetler sırasında yapması gereken görev ve yetkiler personele anlatıldı.